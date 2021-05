Polizei Gütersloh

POL-GT: Alkoholisierte Radfahrerinnen kollidieren miteinander

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Auf der Osnabrücker Landstraße kam es am Samstagabend (08.05., 21.45 Uhr) zu einer Kollision zweier 24- und 25-jährigen Radfahrerinnen, die hintereinander den Radweg aus Richtung Berliner Straße in Fahrtrichtung Nordhorner Straße befuhren. Infolge der Kollision stürzte eine der beiden Radfahrerinnen und verletzte sich leicht. Im Rahmen der Unfallaufnahme teilte die gestürzte 25-jährige Gütersloherin mit, dass beide Unfallbeteiligten zuvor Alkohol konsumiert hatten. Beiden Gütersloher Radfahrerinnen wurden anschließend in nahegelegenen Krankenhäusern Blutproben entnommen. Zudem wurden jeweilige Strafverfahren eingeleitet.

