POL-PDPS: Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Thaleischweiler-Fröschen (ots)

In der Zeit von Montag, 16:00 Uhr, bis Dienstag, 17:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter eine massive Kellertür und deren Doppelglaseinsatz aufzuhebeln, was allerdings misslang. Die Schadenshöhe wird auf 1500 geschätzt. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruchsversuch Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

