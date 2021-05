Polizei Gütersloh

POL-GT: 26-jährige Kradfahrerin schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Am Samstagmittag (08.05., 12.30 Uhr) ereignete sich auf der Triftstraße im Ortsteil Mastholte ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw-Fahrer und einer Motorradfahrerin, die sich hierbei schwer verletzte.

Eine 26-jährige Frau aus Dortmund befuhr mit einem Ducati Motorrad die Triftstraße in Richtung Rietberg. Eigenen Angaben nach verlor die Kradfahrerin in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Motorrad und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lkw eines 22-jährigen Mannes aus Lippstadt. Die Dortmunderin verletzte sich durch den Zusammenprall schwer, aber nicht lebensgefährlich. Eine Besatzung des eingesetzten Rettungsdienstes transportierte die 26-Jährige zur weiteren stationären Behandlung in ein Gütersloher Klinikum. Der 22-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Das erheblich unfallbeschädigte Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen abtransportiert. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf rund 7500 Euro.

