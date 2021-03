Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallflucht geklärt - Geschädigter Pkw-Halter gesucht

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Am vergangenen Mittwoch (17.03.) befuhr ein 82-jähriger Mann aus Schloß Holte-Stukenbrock mit einem Mercedes die Kaunitzer Straße in Richtung Kaunitz und touchierte hierbei einen am Fahrbahnrand geparkten weißen Pkw. Durch die Kollision wurde der linke Außenspiegel des Pkw abgerissen. Geparkt war der Pkw in Höhe eines Imbisses. Anschließend setzte der Mercedes-Fahrer seine Fahrt fort und befuhr den nahegelegenen Parkplatz eines Lebensmittelmarktes.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete das geschehen und informierte die Polizei. Nachdem die Beamten den 82-Jährigen auf dem Parkplatz angetroffen und die Personalien festgestellt hatten, suchten sie den Unfallort an der Kaunitzer Straße auf. Der weiße Pkw war zwischenzeitlich nicht mehr am Unfallort.

Die Polizei sucht den Pkw-Halter des beschädigten weißen Pkw. Wer kann Hinweise geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell