Polizei Gütersloh

POL-GT: Hecke an der Farwickstraße in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - In der vergangenen Mittwochnacht (27.01., 02.00 Uhr) wurden Polizei- und Feuerwehrkräfte über einen Heckenbrand an einem Mehrfamilienhaus an der Farwickstraße, im Ortsteil Marienfeld informiert.

Der eingesetzte Löschzug konnte das Feuer umgehend löschen. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 4000 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell