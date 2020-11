Polizei Gütersloh

POL-GT: Pkw-Aufbrüche in Versmold - Zeugen gesucht

GüterslohGütersloh (ots)

Versmold (MK) - Am vergangenen Wochenende (06.11. - 09.11.) kam es im Stadtgebiet Versmold zu bisher vier bekannten Pkw-Aufbrüchen.

Unbekannte Täter haben sich in den vergangenen drei Nächten, in Autos an den jeweiligen Wohnanschriften Sankt-Michael-Straße, Wilhelm-Vinke-Ring, Schwedengarten und Ahornweg, durch Einschlagen der Seitenscheiben Zugang verschafft. An allen Tatorten wurden die Täter fündig und ließen, von zwei mobilen Navigationsgeräten, zwei Computer-Tablets, einem Internetrouter und einer Digitalkamera bis hin zu einem Werkzeugkoffer, einiges an Diebesgut mitgehen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum an den Tatorten oder in deren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell