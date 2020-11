Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Einbrüche in Firmen

GüterslohGütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am späten Donnerstagabend (05.11., 23.30 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in Büroräume eines Entsorgungspunktes an der Carl-Zeiss Straße eingebrochen. Die Einbrecher schlugen ein Fenster ein, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Entwendet wurde ersten Erkenntnissen nach nichts.

Ebenso wurde in der Nacht zu Freitag (06.11., 00.00 Uhr - 03.12 Uhr) in Büroräume einer Entsorgungsfirma an der Henry-Ford Straße eingebrochen. Auch in diesem Fall schlugen Unbekannte die Fenster ein, um die die Büros zu gelangen. Dort durchsuchten sie Schränke und Schubladen. Gestohlen wurde nach derzeitigem Stand ein Laptop.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Einbrüchen machen? Wer hat rund um den Tatzeitraum an den Tatorten verdächtige Personen beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

