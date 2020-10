Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall auf der Clarholzer Straße - Frau schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (FK) - Am Mittwochnachmittag (30.09., 14.50 Uhr) kam es auf der Clarholzer Straße zu einem Auffahrunfall.

Ein 30-jähgriger BMW-Fahrer befuhr die Clarholzer Straße in Richtung Herzebrock-Clarholz. Als der BMW-Fahrer unmittelbar vor der Einmündung zur Straße Alte Ziegelei verkehrsbedingt anhielt, fuhr die hinter ihm fahrende 36-jährige Kleinkraftradfahrerin aus bislang unbekannter Ursache auf den BMW auf.

Durch den Zusammenstoß verletzte sich die 36-jährige Frau aus Herzebrock-Clarholz schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. An dem Auto und an dem Kleinkraftrad entstand Sachschaden. Dieser beläuft sich insgesamt auf schätzungsweise 3500 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Bereich rund um die Unfallstelle gesperrt.

