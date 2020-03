Polizei Gütersloh

POL-GT: Widerstand bei Gaststättenkontrolle

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am frühen Donnerstagabend (26.03., 17.15 Uhr) führte die Polizei Gütersloh, gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt Gütersloh, Kontrollen in einer Gaststätte an der Straße Westerfeld durch. Hier ergaben sich Hinweise auf eine Bewirtung, trotz des Verbotes nach der aktuellen Coronaschutzverordnung.

Im Rahmen dieser Kontrolle sollte ein 26-jähriger Mann aus Gütersloh kontrolliert werden, der als Gast in der Kneipe war. Um sich der Kontrolle zu entziehen, flüchtete der 26-Jährige in den Keller der Gaststätte und schloss sich in einer Toilette ein. Da der Mann sich nach mehrmaliger Aufforderung weiterhin weigerte die Tür zu öffnen, wurde diese durch die eingesetzten Polizeikräfte gewaltsam geöffnet. Auch im Anschluss leistete der Gütersloher erheblichen Widerstand, konnte aber durch die Beamten unter Kontrolle gebracht werden.

Wegen des Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung wurde gegen den Betreiber der Gaststätte ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Der 26-Jährige Gast muss sich im Rahmen eines Strafverfahrens wegen des Widerstandes gegen Polizeibeamte verantworten.

