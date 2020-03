Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfallfluchten auf Parkplätzen - Das geht gar nicht!

Bild-Infos

Download

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Jeder kennt die kleine Delle an einem Auto, die durch eine Unachtsamkeit in der Hektik des Alltags schnell passiert... Verlassen sie anschließend ohne eine Schadensregulierung den Unfallort, begehen sie eine Verkehrsunfallflucht. Das ist eine Straftat!

Eine nicht unbedeutende Anzahl der im Kreis Gütersloh registrierten Verkehrsunfallfluchten ereignen sich auf Supermarktparkplätzen. Um diesem Phänomen entgegenzutreten und auch um aufzuklären, kooperieren viele Eigentümer dieser Parkplätze mit der Kreispolizeibehörde Gütersloh. Denn: Eine kleine Delle erzeugt oft großen Ärger! Da die allermeisten Schäden durch die Autoversicherung abgedeckt sind, ist dieser unnötig. Zudem riskiert man schnell seinen Führerschein und das kann in vielen Fällen auch den Verlust des Arbeitsplatzes etc. bedeuten.

Der polizeiliche Rat kann nur lauten: Melden sie jeden Unfallschaden. Auch den noch so kleinen Kratzer. Unfallflucht lohnt sich nicht! Immer häufiger melden sich Zeugen, die sich das Kennzeichen eines flüchtigen Autos notiert haben.

Nachdem bereits am Freitag (28.02.) in Halle an der Gartenstraße mit einem Informationsstand und den Plakaten auf die Aktion aufmerksam gemacht wurde, werden nach und nach viele Supermarkparkplätzen mit diesen ausgestattet. Nicht nur, um zu warnen. Sondern auch, um an ein ehrliches Miteinander zu appellieren.

Auf dem Bild sehen sie den Leitenden Polizeidirektor Christoph Ingenohl, Polizeihauptkommissar Heiko Patzelt und den Geschäftsleiter des Real-Marktes, Herrn Eschweiler beim Aufhängen der Plakate auf dem Parkplatz des Marktes an der Straße Am Anger in Gütersloh.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell