Polizei Gütersloh

POL-GT: Auseinandersetzung am ZOB - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am späten Donnerstagabend (20.06., 22.25 Uhr) wurden Polizei und Feuerwehr über eine verletzte Person an der Strengerstraße im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofes informiert.

Ersten Erkenntnissen nach, kam es zwischen einem 21-Jahre alten Mann und einem 19-Jährigen zu einem zunächst verbalen Streit. Dieser endete in einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Folge der 21-Jährige verletzt wurde. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der Mann eine Stichverletzung am Oberkörper hatte. Nach notärztlicher Behandlung, wurde er in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren.

Die Polizei Gütersloh hat die Ermittlungen aufgenommen. Dem 19-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Beide Beteiligten wohnen in Gütersloh. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Tatwerkzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

