Polizei Gütersloh

POL-GT: Nach Unfall mit Kind - Polizei bittet Autofahrerin sich zu melden

Gütersloh (ots)

Gütersloh (CK) - Wie der Polizei erst heute bekannt wurde, kam es bereits am Dienstagmorgen (21.05., 07.45 Uhr) vermutlich auf dem Saligmannsweg zu einem Unfall zwischen einem Kind, das auf seinem Rad unterwegs war, und einer Autofahrerin.

Die Autofahrerin kümmerte sich sofort um das gestürzte und verletzte Grundschulkind. Mit Hilfe einer Freundin der Autofahrerin brachten beide Frauen das Kind nach Hause und sprachen mit dessen Mutter.

Alle Beteiligten standen in dieser Situation jedoch derart unter dem Eindruck des Geschehens und waren dermaßen aufgewühlt, dass sie es völlig versäumten, die Personalien auszutauschen.

Am Dienstagabend waren die Autofahrerin und ihre Freundin nochmals an der Wohnanschrift, trafen die Familie jedoch nicht an, da diese ein Krankenhaus mit dem Kind aufgesucht hatte.

Die Polizei bittet nun die Autofahrerin sich zwecks Schadensregulierung zu melden, Telefon 05241 869-0.

