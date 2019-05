Polizei Gütersloh

POL-GT: Kirchenscheiben eingeworfen - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh-Friedrichsdorf (CK) - Am vergangenen Wochenende (17.-20.05.) warfen bislang unbekannte Täter mit Steinen mehrere Scheiben der katholischen Kirche an der Avenwedder Straße ein. Die zerstörten Scheiben befinden sich links neben dem Haupteingang in etwa vier Meter Höhe.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Sachbeschädigung machen? Am Samstag (18.05.) fand in unmittelbarer Nähe das Wiesenrock-Festival statt; möglicherweise haben Besucher die Täter beobachtet oder können Hinweise geben.

Angaben dazu nimmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

