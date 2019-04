Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall mit Krankenfahrstuhl - 83-jähriger Mann verstorben

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Am Mittwoch (17.04., 15.00 Uhr) kam es an der Rietberger Straße in Höhe der Alten Landstraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 83-jähriger Delbrücker zunächst schwer verletzt wurde. Dazu wurde ein entsprechender Pressebericht herausgegeben. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/4248782

Am Freitagmorgen (26.04.) verstarb der 83-Jährige an den Folgen des Unfalls im Krankenhaus.

