POL-GT: Unfallflucht geklärt - Frau beschädigt Audi und fährt weiter

Gütersloh (ots)

Gütersloh (JF) - Am Donnerstagabend (25.04., 19.50 Uhr) beschädigte eine bis dahin unbekannte Opel Corsa-Fahrerin einen an der Danziger Straße geparkten Audi beim Vorbeifahren am linken Außenspiegel.

Die Audi-Fahrerin beobachtete den Zusammenstoß und machte die Opel-Fahrerin auf den Zusammenstoß aufmerksam.

Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern und ihre Personalien zu hinterlassen, setzte die Opel Corsa-Fahrerin ihre Fahrt fort und parkte ihr Fahrzeug vor dem benachbarten Wohnhaus, in das sie ging.

Ermittlungen führten zu einer 55-jährigen Gütersloherin, gegen die ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

