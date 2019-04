Polizei Gütersloh

POL-GT: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwerverletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (AK) - Am Dienstag, dem 16.04.2019, gegen 17.55 Uhr, wollte ein 32jähriger Gütersloher von der Hofbrede nach links auf die Brockhäger Straße in Richtung Innenstadt abbiegen. Dabei übersah er einen von links kommenden Kradfahrer, der in Richtung Halle unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Der 51jährige Motorradfahrer aus Gütersloh wurde bei dem Unfall schwer verletzt (keine Lebensgefahr) und nach Erstversorgung am Ort in ein Gütersloher Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 11.000 Euro. Die Polizei Gütersloh sucht noch Unfallzeugen, Tel. 05241 8690. Ein bisher unbekannter Ersthelfer hinterließ seine Fleecejacke am Unfallort. Diese liegt nun abholbereit in der Polizeiwache Gütersloh.

