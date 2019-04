Polizei Gütersloh

POL-GT: Werkzeug aus Firmenfahrzeugen entwendet

Gütersloh (ots)

Rietberg-Mastholte (LG)- In der Nacht zu Samstag, 06.04.2019, wurden an der Benteler Straße, vor den Häusern Nr. 27 und 29, im Ortsteil Mastholte, zwei Firmenfahrzeuge aufgebrochen und hochwertige Elektrowerkzeuge entwendet. Die Nutzer der beiden Firmenfahrzeuge hatten Kleintransporten am Vorabend verschlossen an der Straße abgestellt. An einem Fahrzeug wurde das Dreieckfenster der Fahrertür aufgebrochen und die Tür geöffnet. Aus dem Laderaum wurden hochwertige Elektrowerkzeuge, Stemmhammer, Kettensäge und Motorflex der Fabrikate Makita, Stihl und Hilti entwendet. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Beim zweiten Fahrzeug konnte zunächst nicht festgestellt werden, wie die Einbrecher in das Fahrzeug gelangten. Bei Tatentdeckung waren die Fahrertür sowie die Hecktür nicht verschlossen und von der Ladefläche wurden u. a. eine Stichsäge Fabrikat Bosch, zwei Akkuschrauber der Marke Hilti und ein Bosch Lasermessgerät entwendet. Der Wert der entwendeten Gegenstände wird auf ca. 2300 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, verdächtige Beobachtungen an die Polizei zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell