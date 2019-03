Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand einer Fertigungs- und Lagerhalle - Ergänzung

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (FK) - Wie bereits veröffentlicht, kam es am Sonntagabend (17.03.) zu dem Brand einer Fertigungs- und Lagerhalle an der Straße In der Lake. Am Montag haben die Brandexperten der Polizei Gütersloh den Brandort aufgesucht. Es stellte sich heraus, dass die Halle aufgrund der Schwere der Beschädigungen noch nicht gefahrlos durch die Kriminalbeamten betreten werden kann. Angaben zu der Brandursache können demnach erst in den nächsten Tagen erwartet werden.

Derzeitigen Erkenntnissen nach, ist bei dem Brand am Sonntagabend ein Sachschaden in einer zweistelligen Millionenhöhe entstanden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell