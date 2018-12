POL-GT: Erneut Einbrüche in Gartenlauben

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (CK) - Vermutlich am vergangenen Wochenende (01.-03.12.) drang ein noch unbekannter Einbrecher in drei Gartenlauben an der in der Laubenkolonie an der Reinkewiese ein. Die drei Lauben wurden durchwühlt, vermutlich wurde aber nichts entwendet.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an und laufen auf Hochtouren.

Zeugen, die Beobachtungen zu diesen Einbrüchen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Rheda-Wiedenbrück zu melden, Telefon 05242 4100-0.

