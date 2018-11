POL-GT: Verkehrsunfall auf der Brockhäger Straße - Fußgängerin verstorben

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Anfang November (05.11., 17.45 Uhr) kam es auf der Brockhäger Straße in Höhe der Schlüterstraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine 79-jährige Fußgängerin schwer verletzt wurde (siehe Pressebericht vom 08.11., 09.08 Uhr).

Ein 27-jähriger Gütersloher beachsichtige mit seinem Auto von dem dortigen Einkaufszentrum nach links auf die Brockhäger Starße in Richtung Gütersloh abzubiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit der Fußgängerin, welche die Brockhäger Straße in Höhe der Schlüterstraße in Richtung des Einkaufszentrums überquerte.

Die Dame wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. Dort verstarb die Gütersloherin am Samstag (24.11.).

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell