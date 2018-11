POL-GT: Brand in einer Langenberger Tischlerei

Gütersloh (ots) - Langenberg (SL) - Am späten Montagabend (26.11.2018, 22.31 Uhr) wurden die Feuerwehr Langenberg und die Polizei durch einen Firmenangehörigen über eine unklare Rauchentwicklung an einer Tischlerei an der Lippstädter Straße in Langenberg informiert. Vor Ort wurde durch die Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung ausgehend vom Flachdach des Gebäudes festgestellt. Durch die eingesetzte Feuerwehr wurde eine Flammenbildung im Bereich der Lüftungsanlage festgestellt. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Lippstädter Straße für zirka eine Stunde gesperrt werden. Die Ursache für die Brandentwicklung steht bislang nicht fest. Die Schadenshöhe kann bislang nicht beziffert werden.

