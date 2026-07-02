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Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

LKA-SH: Das LKA beim IT Recruiting Day: Spannende Karrierechancen "to go"

Kiel (ots)

Das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein (LKA) beteiligt sich am kommenden Samstag, 4. Juli 2026, mit spannenden Stellenangeboten am ersten IT Recruiting Day der Landespolizei. Im Zeitraum von 10 bis 15 Uhr gibt es in den Räumlichkeiten des Innenministeriums am Düsternbrooker Weg 92, 24105 Kiel, nicht nur die Möglichkeit, schnell und unkompliziert mit IT-Experten des LKA ins Gespräch zu kommen und sich über interessante Karrierewege im Bereich der digitalen Einsatz- und Ermittlungsunterstützung zu informieren. Bewerberinnen und Bewerber können außerdem mit ein bisschen Glück ihren Traumjob finden und noch am selben Tag eine Zusage erhalten.

Ziel dieser innovativen Nachwuchswerbung ist es, in Zeiten des Fachkräftemangels freie IT-Stellen schnell und unbürokratisch zu besetzen. Interessierte können einfach vorbeikommen, ihre Bewerbungen einreichen und anschließend direkt ins Vorstellungsgespräch gehen. Und wer nur schnuppern und sich informieren möchte, ist ebenfalls herzlich willkommen: Die Kolleginnen und Kollegen aus den teilnehmenden Sachgebieten freuen sich auf den Austausch an verschiedenen Info-Ständen und beantworten Fragen zur Rolle der IT im polizeilichen Berufsalltag. Fachvorträge runden das Programm ab.

Ob Cybercrime, Staatsschutz, Spezialeinheiten oder digitale Spuren: Der IT Recruiting Day bietet die ideale Gelegenheit, das LKA kennenzulernen, mehr über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten im IT-Bereich zu erfahren und den ersten Schritt in eine spannende berufliche Zukunft zu machen!

Konkret bietet das LKA acht Stellen für das duale Studium Informationstechnologie an, das in sieben Semestern und in Kooperation mit der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Kiel mit dem international anerkannten Bachelor of Science abschließt. Ein festes Gehalt von 1550 Euro, die Übernahme der Semestergebühren bei sehr guten Leistungen und vielseitige Praxisanteile im LKA sind nur einige der Vorteile für unsere Studierenden. Hier geht es zur Stellenausschreibung:

https://www.schleswig-holstein.de/SiteGlobals/Functions/Interamt/Stellenausschreibung?nn=ebe2246a-646f-4141-b555-f6ae0f797588&id=interamt_1456525

Weitere acht Stellen sind für Cyberanalystinnen und -analysten vorgesehen. Diese unterstützen mit ihrer IT-Kompetenz ganz direkt die Einsatz- und Ermittlungsarbeit, sind aber auch kreativ, wenn es um innovative Softwarelösungen zur Kriminalitätsbekämpfung geht. Im LKA werden sie in der Abteilung für Organisierte Kriminalität sowie im Staatsschutz eingesetzt. Hier geht es zur Stellenausschreibung:

https://www.schleswig-holstein.de/SiteGlobals/Functions/Interamt/Stellenausschreibung?nn=ebe2246a-646f-4141-b555-f6ae0f797588&id=interamt_1455238

Weitere Informationen zum IT Recruiting Day sowie zu den offenen Stellen sind im Internet zu finden: www.schleswig-holstein.de/polizei-recruiting

Rückfragen bitte an:

Landeskriminalamt Schleswig-Holstein
Carola Jeschke
Telefon: 0431/160-40130
E-Mail: Presse.Kiel.LKA@Polizei.LandSH.de

Original-Content von: Landeskriminalamt Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell

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