FW-PI: Zum 25. Mal: Jugendfeuerwehr Borsten-Hohenraden feiert Tannenbaum-Jubiläum

Am Samstag lud die Jugendfeuerwehr zum alljährlichen Tannenbaumverkauf ein. Bereits um 10:50, wenige Minuten vor dem Verkaufsstart versammelten sich rund 60 Familien an der Feuerwache in Borstel-Hohenraden. Sie alle wollten sich schnell ihren Tannenbaum sichern, bevor de Grüße nicht mehr da ist. Und das zurecht: Bereits 30 Minuten nach Verkaufsstart war die Hälfte der Tannenbäume verkauft, eingenetzt und zur Logistik gebracht, denn für die Dorfbewohner gibt es noch einen Extra-Service: wer ein Adressbändchen um den Tannenbaum macht, bekommt diesen direkt bis vor die Haustür geliefert. Dieser Service kommt an: Bereits vor 25 Jahren wurden das erste Mal Tannenbäume verkauft. Die Jugendlichen von damals sind nun als Ausbilder, Jugendwart oder Aktiver immer noch dabei, und sorgen dafür, dass der Verkauf jedes Jahr wieder stattfinden kann. So wie in vielen anderen Orten auch ist die Feuerwehr nach Weihnachten wieder im Dorf unterwegs: Die Bäume werden an den Straßen eingesammelt, um diese für ein Biike- oder Osterfeuer wieder zu verbrennen.

