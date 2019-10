Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Bokel: Erstmeldung Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses

Bokel: Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses

Datum: Montag, 28. Oktober 2019, 15.09 Uhr Einsatz: FEU 3 (Feuer, drei Züge)

Bokel - Am Montagnachmittag ist es zu einem Großfeuer in Bokel gekommen. An der Austraße brannte der Dachstuhl eines aus Holz errichteten Einfamilienhauses vollständig aus. Personen wurden nicht verletzt.

Um 15.09 Uhr wurden die drei freiwilligen Feuerwehren Bokel, Brande-Hörnerkirchen/Osterhorn und Westerhorn per Sirene alarmiert. Anrufer hatte eine starke Rauchentwicklung aus dem Gebäude gemeldet. Nur sechs Minuten später erhöhte die Leitstelle West das Stichwort auf Feuer größer Standard (FEU G) und disponierte die FF Barmstedt unter anderem mit einer Drehleiter hinzu.

Beim Eintreffen stellten die ersten Kräfte eine massive Rauchentwicklung aus dem gesamten Gebäude fest. Die Bewohnerin hatte dieses zum Glück bereits verlassen. Sie wurde von Rettungsdienst betreut, musste aber nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Löscharbeiten laufen aktuell über drei C-Strahlrohre sowie das Wenderohr der Drehleiter. Es gibt eine massive Rauchentwicklung aus dem Dachgeschoss mit Durchbrand ins Erdgeschoss. Diese Arbeiten können nur unter Atemschutz vorgenommen werden. Daher wurde gegen 16 Uhr von der Kommunalen Feuerwehrbereitschaft der Hauptzug West mit den Wehren Uetersen, Tornesch, Klein Nordende und Prisdorf alarmiert. Sie bringen weitere Atemschutzgeräteträger in den Einsatz.

Der Einsatz selbst wird noch längere Zeit andauern. Es wird unaufgefordert nachberichtet. Ansprechpartner vor Ort ist KFV-Pressesprecher Torben Fehrs, mobil 0176 - 34524393.

