FW-PI: Tornesch: Erneut ausgedehntes Feuer im Ahrenloher Moor

Datum: Donnerstag, 18. April 2019, 14.59 Uhr Einsatzort: Tornesch, Jägerweg Einsatz: FEU WALD 3 (Feuer, drei Löschzüge, Waldgebiet)

Tornesch - Erneut brennt es im Ahrenloher Moor. Betroffen ist am Donnerstagnachmittag am Jägerweg eine Fläche mit den Ausmaßen 200 mal 200 Meter. Rund 50 Kräfte der freiwilligen Feuerwehren Tornesch und Ellerhoop sind für die Löscharbeiten seit mehr als eineinhalb Stunden im Einsatz. Es ist das vierte Mal innerhalb der vergangenen zehn Tage, dass die Feuerwehr wegen eines Flächenbrandes in diesem Bereich des Moors tätig werden musste. Der aktuelle Einsatz dauert zur Stunde noch an. Weitere Kräfte sind auf Anfahrt. Die erste Alarmierung erfolgte am Donnerstag um 14.59 Uhr. In dem betroffenen Gebiet brannten trockenes Gras und teilweise auch der Baumbestand. Gefährlich sind diese Art Brände, weil sich die Glut tief in den torfigen Boden hineinfrisst. Zur Brandbekämpfung wurden mehrere handgeführte D-Strahlrohre einsetzt. Diese dünnen Schläuche hat die FF Tornesch speziell für die Brandbekämpfung im Waldgebiet beschafft. Sie sind über diese Strecken leichter zu händeln als die üblicherweise verwendeten C- und B-Schläuche. Dem Löschwasser wurde ein Netzmittel beigemischt, das die Oberflächenspannung herabsetzt. So dringt das Wasser besser in das Brandgut ein und kann dort seine Löschwirkung entfalten. Da die Einsatzstelle weit abseits liegt, wurde das Löschwasser im Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen dorthin gebracht. Dafür wurde um 15.26 Uhr die FF Ellerhoop mit einem TLF 3000 (3000 Liter Wasser) alarmiert. Um 16.36 Uhr forderte die Einsatzleitung weitere Kräfte aus Elmshorn und Uetersen mit je weiteren Lösch- und Tanklöschfahrzeugen an. Personen wurden nicht verletzt. Zur Brandursache können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Kräfte FF Tornesch FF Ellerhoop FF Uetersen FF Elmshorn KFV Pinneberg: stellv. Kreiswehrführer Stefan Mohr, Pressesprecher Einsatzleiter: Sönke Brandt, Ortwehrführer Tornesch-Ost

