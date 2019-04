Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Abschlussmeldung Dachstuhlbrand in Schnefeld (Kreis Pinneberg)

Pinneberg (ots)

Abschlussmeldung Dachstuhlbrand in Schnefeld (Kreis Pinneberg)

Einsatzort: Schenefeld, Blankeneser Chaussee +++ 14.04.2019 +++ 04.05 +++ FEU 2 (2 Löschzüge), Dachstuhlbrand

Schenefeld - Nach fast fünf Stunden andauernden Lösch- und Aufräumarbeiten haben die letzten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Schenefeld die Einsatzstelle an der Blankeneser Chaussse gegen 9 Uhr verlassen. Die Einsatzstelle wurde der Kripo übergeben, welche die Ermittlungen zur Brandursache führt. Personen wurden nicht verletzt. Die Bewohner waren zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht im Hause. Um 04.05 Uhr wurden die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Schenefeld heute Morgen von ihren Funkmeldeempfängern aus dem Schlaf gerissen. Anrufer hatten den Brand des Dachstuhls eines Einfamilienhauses an der Blankeneser Chaussee gemeldet.

Als die ersten Einsatzkräfte wenige Minuten später an dem Gebäude eintrafen, brannte der Dachstuhl bereits in voller Ausdehnung. Die Einsatzleitung ließ auch wegen des absehbaren Bedarfs an Atemschutzgeräteträgern das Einsatzstichwort auf FEU 2 erhöhen und die Freiwillige Feuerwehr Halstenbek nachalarmieren.

In der Spitze ware rund 80 Brandbekämpfer aus beiden Wehren im Einsatz. Durch einen massiven Löschangriff von außen über zwei Drehleitern ist es ihnen gelungen, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Das Dachgeschoss ist allerdings vollständig ausgebrannt und das Dach teilweise eingestürzt. Da die Einsatzstelle von mehreren hohen Bäumen umschlossen war und die Grundstücke sehr schmal sind, mussten die Drehleitermaschinisten geschickt manövrieren, um die Hubrettungsgeräte in den Einsatz zu bringen. Für die Nachlöscharbeiten wurden im ausgebrannten Obergeschoss zeitgleich zwei Trupps mit je einem Hohlstrahlrohr zur Bekämpfung der Brandnester eingesetzt. Ferner wurde das Obergeschoss noch einmal abschließend auf Personen durchsucht. Der Schlauchwagen des Kreisfeuerwehrverbandes Pinneberg brachte neue Atemluftflaschen an die Einsatzstelle. Kräfte FF Schenefeld: 42 mit 9 Fahrzeugen FF Halstenbek: 36 mit 5 Fahrzeugen KFV Pinneberg: stellv. Kreiswehrführer Stefan Mohr, Schlachwagen, Pressesprecher BF Hamburg: 1 RTW in Bereitstellung Polizei und Kripo Einsatzleiter: Tomas Berens, Wehrführer FF Schenefeld

Rückfragen bitte an:



Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

Kreispressewart

Michael Bunk

Mobil: (0170) 3104138

E-Mail: Michael.Bunk@kfv-pinneberg.org

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell