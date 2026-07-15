Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260715.3: Bad Segeberg - Unbekannte entwenden öffentliche Kunstobjekte - Polizei sucht Zeugen

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Bad Segeberg (ots)

Am Montag (13.07.2026) wurde der Diebstahl einer Kupferschüssel von einem Brunnen auf dem Friedhof im Kastanienweg polizeilich bekannt. Kurze Zeit später, am Dienstag (14.07.2026) versuchten noch Unbekannte, eine Bronzestatue in der Theodor-Storm-Straße vor dem dortigen Finanzamt zu entwenden. Die Statue lag unweit entfernt auf einem Parkplatz. Die Schüssel fehlt noch immer. Die Polizei sucht Zeugen der Taten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendeten bislang unbekannte Täter in der Zeit von Freitag bis Montag (10.07.2026 bis 13.07.2026) eine Kupferschüssel, welche sich zur Zierde auf einem Rundbrunnen auf dem Friedhof im Kastanienweg befand. Die Schüssel wurde scheinbar aus dem Fundament des Brunnens gewaltsam entfernt.

Vermutlich begaben sich die Täter mit einem unbekannten Transportfahrzeug in die Nähe des Brunnens, um die Schüssel, die einen Durchmesser von etwa 1,5 Metern hatte, abzutransportieren. Der Wert des Objekts wird auf etwa 5.000EUR geschätzt.

Zudem wird derzeit davon ausgegangen, dass in der Nacht von Montag auf Dienstag (13.07.2026 bis 14.06.2026), zwischen 20:00 Uhr und 05:45 Uhr, Unbekannte versuchten, die Kunststatue "Handsteher", welche sich vor dem Finanzamt Bad Segeberg befand, zu entwenden.

Bei dem Kunstwerk handelt es sich um die etwa zwei Meter hohe bronzene Darstellung eines Mannes, der im Handstand auf einem wackeligen Tisch balanciert.

Die vier Beine dieses Tisches schliffen die Täter vermutlich mittels eines noch unbekannten Werkzeugs ab und transportierten das Kunstwerk auf einem Handtrailer für Boote bis zu dem angrenzenden Parkplatz des Segeberger Hallenbads, wo der Trailer unter dem Gewicht der ca. 400kg schweren Statue zusammenbrach. Die Täter ließen die Statue dort zurück.

Zu den beiden Taten liegen der Polizei derzeit keine Täterhinweise vor. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg führt die Ermittlungen zu den beiden Diebstählen und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe.

Zudem suchen die Ermittler Personen, denen ein solcher Handtrailer in jüngerer Vergangenheit abhanden gekommen ist.

Sachdienliche Mitteilungen zu der Tat oder den Tätern werden unter der Rufnummer 04551 884-0 entgegengenommen.

Ein Bild der abgetrennten Statue liegt der Pressemitteilung bei.

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