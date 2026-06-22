Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Sechsjähriger wird bei Verkehrsunfall am Revierpark Nienhausen verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen war am Sonntagabend, 21. Juni 2026, nach einem Verkehrsunfall im Stadtteil Feldmark im Einsatz. Ein sechs Jahre alter Junge aus Oberhausen ist gegen 19.15 Uhr gemeinsam mit seinem Vater auf dem Gehweg der Feldmarkstraße in Höhe des Parkplatzes zum Revierpark Nienhausen unterwegs gewesen, als er auf dem gegenüberliegenden Gehweg seine Mutter erkannte. Der Junge riss sich von der Hand seines Vaters los und rannte unvermittelt auf die Straße. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 44-jährigen Gelsenkircheners, der aus Essen kommend, in Richtung Gelsenkirchen unterwegs war. Der Junge wurde durch den Zusammenprall verletzt und vor Ort durch einen Notarzt behandelt. Anschließend brachte ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

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