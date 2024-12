Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kreis Pinneberg - Prisdorf/ Tornesch/ Heidgraben - Polizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbruchdiebstählen

Kreis Pinneberg (ots)

Prisdorf

Am Samstag (14.12.2024) ist es in Prisdorf zu einem versuchten und einem vollendeten Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen.

Inder Straße "Vorm Dickenbusch" wurden die Wohnräume eines Einfamilienhauses während der Abwesenheit der Bewohner in der Zeit zwischen 14:40 Uhr und 19:00 Uhr gewaltsam betreten.

Ersten Informationen zur Folge wurde in diesem Fall nichts entwendet. Die Ermittler schließen nicht aus, dass die Täter während der Tatausführung gestört wurden und ohne Stehlgut flüchteten.

Zu einem vollendeten Wohnungseinbruchdiebstahl ist es im Fasenweg gekommen. Hier entwendeten die Täter Schmuck, Bargeld sowie ein Mobiltelefon.

Die Schadenshöhe wird noch vorsichtiger Einschätzung im unteren vierstelligen Bereich liegen.

Aufgrund der örtlichen und räumlichen Nähe der Tatorte ist nicht auszuschließen, dass zwischen den zwei Taten ein Zusammenhang besteht.

Tornesch

Am dritten Adventswochenende ist es auch in Tornesch zu zwei Wohnungseinbruchdiebstählen gekommen.

Am Samstag (14.12.2024) durchsuchten Unbekannte die Wohnräume eines Einfamilienhauses im Pastorendamm.

Die Tat dürfte sich in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 23:50 Uhr ereignet haben. Zu dem Stehlgut liegen noch keine Informationen vor.

Zu einer weiteren Tat ist es in der Nacht zu Sonntag (15.12.2024) in Tornesch gekommen.

Im Pahlweg wurden diverse Schränke und Kommoden nach Stehlgut durchsucht. Informationen zu dem Stehlgut liegen bislang noch nicht vor.

Heidgraben

Im Buchenweg in Heidgraben ist es bereits am Freitag (13.12.2024) zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen.

Unbekannte betraten die Wohnräume in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 18:40 Uhr und entwendeten Schmuck im unteren vierstelligen Bereich.

Bisherige Ermittlungen ergaben, dass eine Zeugin um 18:25 Uhr eine Art "Knackgeräusche" am Tatort vernahm. Die Ermittler schließen nicht aus, dass diese Geräusche von den Tätern verursacht wurden.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat in allen Fällen die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in der Nähe der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 04101 - 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell