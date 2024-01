POL-SE: Rellingen - Geschwindigkeitskontrollen decken reichlich Verstöße auf - Weitere Kontrollen werden folgen

Bad Segeberg (ots) - Am Mittwoch (10.01.2024) ist es in Wahlstedt zu zwei versuchten Wohnungseinbruchdiebstählen gekommen. In beiden Fällen schafften es der oder die Täter nicht in die Häuser. Am frühen Mittwochmorgen meldete ein Bewohner einer Doppelhaushälfte Am Bucheneck, dass er über die Videoüberwachung ...

