Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kreis Pinneberg - Wohnungseinbrüche am Wochenende

Bad Segeberg (ots)

Die Kriminalpolizei Pinneberg sucht nach mehreren Wohnungseinbrüchen am Wochenende im Kreisgebiet nach Zeugen.

Wedel - Im Schloßkamp drangen Unbekannte am Freitagabend zwischen 19:00 und 23:00 Uhr über den Balkon in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Fußweg "Elbpark" liegend ein, durchsuchten die Zimmer und stahlen unter anderem mehrere Handtaschen und Parfums.

Elmshorn - Zwischen 18:30 und 21:30 Uhr am Freitag kam es in Köhnholz zum Einbruch in ein Einfamilienhaus bei dem die Täter zwei Möbeltresore entwendeten, die am Samstag gewaltsam geöffnet in einem Waldstück im Nützener Ortsteil Springhirsch (Kreis Segeberg) an der Bundesstraße 4 aufgefunden wurden.

Uetersen - Im Tornescher Weg nahe des "Futterhauses" stahlen Einbrecher Schmuck und Geld zwischen 17:45 und 23:40 Uhr aus einem Mehrfamilienhaus.

Bönningstedt - In der Nacht von Samstag auf Sonntag öffneten Unbekannte gewaltsam ein Einfamilienhaus in der Goosmoortwiete. Auch hier fehlte ein Tresor uns Schmuck.

Die Ermittler bitten unter 04101 2020 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell