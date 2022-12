Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Barmstedt

Rellingen - Geschwindigkeitsmessungen

Bad Segeberg (ots)

Der Technische Geschwindigkeitüberwachungsdienst des Kreises Pinneberg und des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn hat am vergangenen Sonntag, den 27. November 2022, Geschwindigkeitsmessungen in Barmstedt und Rellingen durchgeführt.

In der Barmstedter Moltkestraße stellten die Einsatzkräfte zwischen 12:40 und 15:00 Uhr 53 Überschreitungen in Richtung Innenstadt fest, die überwiegend im Bereich bis 10 km/h (30 Euro) und 11-15 km/h (50 Euro Warnungsgeld) lagen.

Die Geschwindigkeit ist dort im Bereich des Altenheims auf 30 km/h reduziert.

In der Adlerstraße in Rellingen wurden am späten Nachmittag 48 Geschwindigkeitsverstöße in der dortigen 30-Zone festgestellt. Das Gros lag auch hier zwischen 11 und 15 km/h.

Allerdings gab es auch drei deutliche Überschreitungen von vorwerfbaren 61, 64 und 78 statt der erlauben 30 km/h. Dem negativen "Spitzenreiter" drohen 400 Euro, zwei Punkte und ein einmonatiges Fahrverbot.

Auf die anderen beiden FahrerInnen kommt ebenfalls ein Bußgeldbescheid über 260 Euro, zwei Punkte und einen Monat Fahrverbot zu.

