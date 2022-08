Bad Segeberg (ots) - Am gestrigen Donnerstag (11.08.2022) ist es in Uetersen zu drei Taschendiebstählen in Discountern zum Nachteil von älteren Menschen gekommen. Nachdem eine 74-Jährige gegen 11:30 Uhr in einem Discounter in der Gerberstraße eingekauft hatte, stellte sie bei Verlassen des Geschäfts das Fehlen ihres Portmonees samt 250 Euro aus der Handtasche fest, die sie über der Schulter getragen hatte. ...

