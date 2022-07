POL-SE: Pinneberg - Einbruch in Lagerhalle

Bad Segeberg (ots) - Am frühen Samstagmorgen, den 23.07.2022, ist es in der Straße "Im Grund" in Wedel zu einer Bedrohung mit einem Messer gekommen, nach der die mit einem Bademantel gekleidete Täterin geflohen ist. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen klingelte eine Unbekannte um 06:26 Uhr an der Wohnungstür einer 26-Jährigen und bedrohte die Anwohnerin verbal, während sie ein Küchenmesser in der Hand hielt. ...

