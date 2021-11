Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (411/2021) "Falsche Pflegekraft" bestiehlt Seniorin in der Merkelstraße - Schmuck und Geld erbeutet

Göttingen (ots)

Göttingen, Merkelstraße

Sonntag, 7. November 2021, gegen 15.30 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Betrüger haben am Sonntagnachmittag (07.11.21) in der Göttinger Merkelstraße eine Seniorin in ihrer Wohnung in einem Mehrparteienwohnhaus bestohlen. Die Polizei geht derzeit von zwei Tätern aus. Sie erbeuteten Bargeld und Schmuck. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Nach ersten Ermittlungen klingelte gegen 15.30 Uhr zuerst eine ca. 25 bis 30 Jahre alte unbekannte Frau an der Tür der Dame und gab sich als "neue Pflegekraft" aus. In der Wohnung verwickelte die Betrügerin dann die Seniorin in ein Gespräch. Es wird angenommen, dass sich in dieser Zeit ein Mittäter oder eine Mittäterin unbemerkt Zutritt zur Wohnung verschaffte und sich nach geeignetem Diebesgut umsah. Mit dem Schmuck und dem Geld der Frau entkamen die Diebe anschließend in unbekannte Richtung. Von ihnen fehlt jede Spur.

Die "falsche Pflegekraft" wird wie folgt beschrieben: ca. 25 bis 30 Jahre alt, ca. 160 cm groß, dunkle, mittel- bis schulterlange Haare, korpulente Figur. Weiteres ist nicht bekannt.

Wer die gesuchte Frau bzw. verdächtige Fahrzeuge zur fraglichen Zeit in der Merkelstraße beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell