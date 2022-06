Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg - Lenkräder und Airbags aus Pkw entwendet

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (22.06.2022) ist es sowohl in der Artur-Kraft-Straße als auch im Kurt-Schumacher-Ring in Bad Segeberg zu insgesamt vier Einbrüchen in Pkw gekommen.

Unbekannte drangen gewaltsam in vier Pkw des Herstellers Mercedes ein und bauten die Airbags und auch die kompletten Lenkräder aus.

Des Weiteren wurden zum Teil geringe Bargeldbeträge entwendet.

Die Pkw hatten sowohl auf Privatgrundstücken als auch auf der Fahrbahn geparkt.

Beamte des Polizeireviers Bad Segeberg nahmen am Mittwochvormittag Strafanzeigen auf und veranlassten die Spurensicherung.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter 04551 884-0 um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen während der Tatnacht.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell