Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Barmstedt - Möglicher Badeunfall am Rantzauer See

Bad Segeberg (ots)

Am Donnerstagabend (06.05.2022) ist es am Rantzauer See zu einem Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr gekommen.

Näheres hierzu ich auch der Pressemitteilung des Kreisfeuerwehrverbandes Pinneberg vom 06.05.2022 unter nachfolgendem Link zu entnehmen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/22179/5214790

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen beobachten mehrere Zeugen um 21:00 Uhr eine augenscheinlich männliche Person, die vollständig bekleidet in den Badesee sprang.

Die Umfangreiche Suchaktionen führten bislang noch nicht zum Auffinden der Person. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Person noch im See befindet.

Die Kriminalpolizei in Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen. Konkrete Hinweise zur Identität der Person liegen bislang nicht vor. Warum die Person in den See gegangen ist, wird u. a. Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen sein.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell