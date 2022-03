POL-SE: Quickborn - Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen - Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots) - Am Montag, den 28.03.2022, ist es in Wedel wieder zu zwei Diebstählen von Geldbörsen gekommen, bei denen die geschädigten Seniorinnen beim Einkaufen in Discounter bestohlen wurden. In der Rissener Straße sprach ein Unbekannter eine 81-Jährige in einem Discounter gegen 11:00 Uhr an. Vermutlich griff währenddessen eine zweite Person in die ...

mehr