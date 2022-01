Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Uetersen - Kanister mit Altöl im Parkdeck abgelagert

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bad Segeberg (ots)

Am 28. Dezember 2021 stellte ein Mitarbeiter des städtischen Bauhofs zwei Kanister auf dem Parkdeck in der Straße "An der Klosterkoppel" in Uetersen fest und informierte die Polizei.

Es handelte sich um einen weißen und einen blauen 20-Liter-Kanister. Der weiße Kanister war mit einem Etikett "Stihl Motomix Gerätebenzin" versehen.

Der blaue Kanister war mit "Hydrauliköl HLP 46" bezeichnet.

Die Kanister dürften allerdings augenscheinlich mit Altöl gefüllt gewesen sein.

Die Beamten des Ermittlungsdienstes Umwelt und Verkehr des Polizei-Autobahn-und Bezirksreviers Elmshorn bitten um sachdienliche Hinweise zur Herkunft und zum Verursacher unter 04121 40920.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell