Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Versuchter Einbruch in gewerblichen Betrieb - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (14.10.2021) ist es im Gewerbegebiet in Harksheide in der Oststraße zu einem versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls in einen Betrieb für Metallbau und Schlosserei gekommen.

Die Tat dürfte sich zwischen Mittwoch, 13.10.2021, 16:00 Uhr und Donnerstag, 14.10.2021, 10:35 Uhr ereignet haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen blieb es bei einem Versuch und die Täter gelangten nicht in die Firmenräume.

Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Norderstedt hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in der Nähe des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Hinweise nehmen Ermittler unter der Rufnummer 040 - 528 06 - 0 entgegen.

