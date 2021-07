Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Itzstedt - Zeugen nach Diebstahl eines VW Multivan gesucht

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (06./07.07.2021) ist es in der Hamburger Straße, zwischen Johannsmoor und Seeweg, zu einem Diebstahl eines schwarzen VW Multivan gekommen.

Die Polizei geht von einer Tatzeit von 00.00 Uhr bis 05.00 Uhr am Mittwochmorgen aus. In diesem Zeitraum haben Unbekannte das Fahrzeug, das vor einem Mehrfamilienhaus stand, gestohlen. Sie fuhren in unbekannte Richtung vom Tatort weg.

Der VW Multivan war ca. 13 Jahre alt und weist keine äußeren Besonderheiten auf.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04551-8840 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell