Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Geschädigte nach Gefährlichem Eingriff in Straßenverkehr gesucht

Bad Segeberg (ots)

Samstagabend (26.06.2021) ist es in der Elmshorner Straße in Pinneberg zwischen Schillerstraße und Prisdorfer Straße zu einem Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr durch Böllerwürfe gekommen, zu dem das Polizeirevier Pinneberg nach möglichen Geschädigten sucht.

Zeugen meldete um 19:42 Uhr, dass ein Mann Böller unmittelbar vor fahrende Autos auf die Fahrbahn geworfen haben soll.

Der Mann trug ein Trikot mit der Nummer 7 und war im Beisein eines weiteren Mannes.

Beamte des Polizeireviers Pinneberg trafen vor Ort in einer Wohnung auf den 32-jährigen Tatverdächtigen aus Pinneberg und den 34-jährigen Wohnungsinhaber.

Die beiden Männer bestritten die Tat.

Das Polizeirevier Pinneberg sucht möglicherweise gefährdete Verkehrsteilnehmer und weitere Zeugen.

Hinweise nehmen die Ermittler unter 04101 2020 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell