Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg - Polizei sucht Zeugen nach Handtaschenraub

Bad Segeberg (ots)

In der vergangenen Nacht (22.10.2020) ist es in der Straße An der Trave zum Raub einer Handtasche gekommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ging ein Ehepaar um 00:44 Uhr auf dem Gehweg zwischen den Einmündungen zum Konrad-Adenauer- bzw. Kurt-Schumacher-Ring in Richtung Ihlsee.

Das Paar hatte zuvor eine im Gebüsch sitzende Person gesehen.

Unvermittelt habe ein Mann der 67-jährigen Bad Segebergerin von hinten die Handtasche entrissen und floh anschließend zu Fuß in Richtung B 206.

Die Geschädigte erlitt hierbei leichte Verletzungen.

Im Rahmen der Fahndung traf ein Streifenwagen um 00:52 Uhr in der Straße An der Trave, Höhe An den Fischteichen, auf einen Fahrradfahrer, auf den die Täterbeschreibung zutraf.

Der Radfahrer ließ sein Fahrrad in Höhe der Rantzaustraße zurück und flüchtete zu Fuß weiter. Im Bereich der Rihimäkistraße verloren die Beamten ihn aus den Augen.

Die Polizisten stellten das zurückgelassene schwarze Mountainbike-Pedelec des Herstellers "Cube" sicher.

Ob es sich beim Täter und dem flüchtigen Radfahrer und die selbe Person handelt, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei Bad Segeberg.

Es soll sich in beiden Fällen um einen etwa 20 - 30-jährigen Mann mit einer Körpergröße von ungefähr 1,70 Metern bei schlanker Statur gehandelt haben.

Dieser war mit einer schwarzen Hose, einer schwarzen Regenjacke, einem roten Cap und einem Mund-Nase-Schutz bekleidet.

Die Ermittler bitten um Hinweise unter 04551 884-0.

