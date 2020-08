Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Hitzhusen - Toyota Prius gestohlen - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In der vergangenen Nacht (27.08.2020) ist es in der Hauptstraße zum besonders schweren Fall des Diebstahls eines Toyota Prius gekommen.

Nach derzeitigem Stand entwendeten Unbekannte den auf dem Privatgrundstück abgestellten Pkw zwischen 20:00 und 07:15 Uhr.

Der Tatort liegt in der Nähe des Baßbergs.

Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei ungefähr 24.000 Euro.

Beamte der Polizeistation Bad Bramstedt nahmen am Morgen eine Strafanzeige auf und leiteten erste Fahndungsmaßnahmen ein.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Wer den weißen Prius mit schwarzer Dachbox und Segeberger Kennzeichen gesehen oder in den vorherigen Tagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort beobachtet hat, möge sich bitte mit den Ermittlern unter 04551 884-0 in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Lars Brockmann

Telefon: 04551-884-2022

Handy: 0151-11717416

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell