POL-SE: Pinneberg - Nach Anwohnerhinweis: Zwei Täter auf einer Baustelle nach versuchtem Werkzeug-Diebstahl festgenommen

Bad Segeberg (ots)

Am 14.07.2020, gegen 01:09 Uhr, wurden in Pinneberg, im Rohbau eines Hauses in der Saarlandstraße zwei 38 und 46 Jahre alten Männer aus dem Kreis Pinneberg auf frischer Tat festgenommen.

Aus der Tiefgarage dieses Bauvorhabens hatten die beiden Täter diverse Maurerwerkzeuge entwenden wollen, sind bei ihrer Tatbegehung aber von einem aufmerksamen Anwohner beobachtet und der Polizei gemeldet worden.

Die beiden deutlich alkoholisierten Täter konnten wenig später von mehreren Streifenwagenbesatzungen noch direkt am Tatort gestellt und zur Wache verbracht werden. Beiden Männern wurde eine Blutprobe entnommen und wurden dort nach einer ersten Befragung auch wieder entlassen.

Beide müssen sich nun wegen des versuchten Diebstahls verantworten.

