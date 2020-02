Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kreis Pinneberg

Pinneberg

Westring Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw

Bad Segeberg (ots)

Die Unfallbeteiligten befuhren am Freitag den 07.Februar, gegen 8.10 Uhr mit ihren Pkw hintereinander den Westring in Pinneberg. Nach ersten Ermittlungen bemerkte die hinterste Fahrzeugführerin in ihrem Golf zu spät, dass die vor ihr fahrenden Fahrzeuge bremsten und fuhr auf den vor ihr fahrenden Polo auf. Der Aufprall reichte aus, um diesen Polo auf den davor fahrenden Audi einer 20- jährigen Schülerin aufzuschieben. Hierbei löste der Airbag des auffahrenden Golfs aus. Die 27-jährige Golf-Fahrerin sowie die 23-jährige Polo-Fahrerin verletzten sich leicht. Rettungskräfte brachten beide vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 17.500 EUR geschätzt. Der Golf und der Polo waren nicht mehr fahrbereit.

