Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg, Fahltskamp

Teilweise erschreckendes Ergebnis bei Kontrolle vor Schule

Bad Segeberg (ots)

Im Rahmen der Schulwegsicherung kontrollierte heute Morgen ein Polizeibeamter vor einer Schule im Pinneberger Fahltskamp. Zwischen 07:35 und 08:05 Uhr stellte er rund 30 Lichtverstöße an Fahrrädern fest. Die Beleuchtungen waren defekt, nicht eingeschaltet oder gar nicht erst mitgeführt. Auch Reflektoren fehlten vermehrt. Weitere rund 30 Male fuhren Radfahrer unerlaubt auf dem Gehweg. Die Polizei möchte in diesem Zusammenhang erneut darauf aufmerksam machen, wie wichtig gerade in der dunklen Jahreszeit die Beleuchtung an Fahrrädern ist. Eltern werden aufgefordert, im Interesse der Sicherheit ihrer eigenen Kinder, die Fahrräder regelmäßig auf die Verkehrssicherheit zu überprüfen. Außerdem hielten drei Autofahrer im absoluten Halteverbot vor der Schule. Die Fahrer müssen jetzt ein Verwarnungsgeld in Höhe von 10 Euro bezahlen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Silke Westphal

Telefon: 04551 884 - 2022

E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell