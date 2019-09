Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - 77jähriger Mann wird mittags mit Luftgewehr angeschossen

Bad Segeberg (ots)

Bereits am Freitag, 20.09.2019, gegen 12:46 Uhr, wurde in der Ulzburger Straße 332, vor dem Eingang des REWE-Marktes, ein 77jähriger Mann offensichtlich mit einer Luftdruckwaffe angeschossen. Der Norderstedter hatte kurz zuvor das Ladengeschäft mit seiner Lebensgefährtin verlassen, als er beim Übertreten der Türschwelle von links einen leisen Knall vernommen und unverzüglich einen starken Schmerz an der linken Wange verspürte. Mit seiner zunächst stark blutenden Wunde war er sodann in die über dem Geschäft gelegene Zahnarztpraxis geeilt, um sich dort vom Personal versorgen zu lassen. Eine weitere medizinische Behandlung war nicht notwendig.

Am Tatort konnte von der herbeigerufenen Streifenbesatzung in einem Bodengitter ein Geschoss von einer Federdruck- oder CO2-Waffe sichergestellt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen schwerer Körperverletzung und fragt, wer Hinweise zum Schützen abgeben kann. Die Schussabgabe erfolgte aus Richtung Süden und aus erhöhter Position. Hinweise bitte an die Polizei Norderstedt unter der Rufnummer 040 / 52806-0

