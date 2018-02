POL-SE: Norderstedt - Graffitisprüher festgestellt

Bad Segeberg (ots) - Bereits am letzten Donnerstag ist die Polizei in Norderstedt auf einen Graffitisprüher getroffen.

Gegen 14:30 Uhr entdeckte eine Streifenwagenbesatzung zwei verdächtige Personen auf einem Spielplatz in der Lawaetzstraße.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass ein 16-jähriger Norderstedter gerade dabei war eine Betonmauer mit seinem "Tag" (Pseudonym in der Sprayerszene) zu besprühen. Der silberne Schriftzug hatte eine Größe von ca. 90 cm x 170 cm und beinhaltete die Buchstaben / das Wort "ZAB".

Gegenüber der Polizei gab der Jugendliche an, dass er dachte, es wäre erlaubt auf dem dortigen Spielplatz zu sprühen. Das ist allerdings nicht der Fall.

Die Beamten fertigten eine Strafanzeige und stellten die mitgeführten Sprühdosen sicher.

In diesem Zusammenhang fragt die Polizei, ob es eventuell weitere Geschädigte einer Sachbeschädigung durch Graffiti / Verunstaltung mit dem Pseudonym "ZAB" in Norderstedt oder Umgebung gibt. Hinweise nimmt die Polizei in Norderstedt unter Tel.: 040 / 52806-0 entgegen.

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Arnd Habermann

Telefon: 04551-884-2020

Handy: 0151-11717416

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell