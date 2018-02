POL-SE: Elmshorn - Brand in Kellerraum

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht auf Sonntag ist es in einem Mehrfamilienhaus in der Gärtnerstraße zu einem Kellerbrand gekommen.

Näheres zum Feuer ist der Pressemitteilung des Kreisfeuerverbandes Pinneberg zu entnehmen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/22179/3876230

Die Kriminalpolizei Elmshorn hat die Ermittlungen zur Brandursache und zur Sachschadenhöhe übernommen.

Weiterhin suchen die Ermittler Zeugen, die Hinweise auf die Brandentstehung geben können.

Etwaige Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Elmshorn unter 04121 8030.

